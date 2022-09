Meteen een andere functie: John Lelangue wordt na Lotto Soudal algemeen manager bij de Ronde van Polen

Eerder was John Lelangue al afgevaardigde bij Amaury Sport Organisation ASO. Ook vertelde hij bij zijn aankondiging om bij Lotto Soudal weg te gaan dat hij al een nieuwe uitdaging had.

Een dag communiceerde Lelangue er al over. Lelangue wordt algemeen manager bij de Ronde van Polen. Zo keert hij terug naar zijn roots.

"De organisatie en het management van een wielerwedstrijd heeft me altijd al enorm gefascineerd", vertelde Lelangue via de Ronde van Polen. "Het was niet gemakkelijk om als CEO Lotto Soudal te verlaten, maar ik kijk uit naar deze uitdaging."

🔴 John Lelangue joins the Lang Team and Tour de Pologne UCI World Tour as a General Manager. With his experience from Tour de France he will close one decade and open another with a fresh look at the future of the competition. 👏



