Nederlandse neoprof Bax verbaast door Valverde, Formolo & co te kloppen: "Ook voor mezelf een verrassing"

Je zal als Nederlandse neoprof maar op pad zijn met grote namen als Valverde en die dan nog kloppen ook. Sjoerd Bax speelde het donderdag klaar.

De 26-jarige renner van Alpecin-Deceuninck is bezig aan zijn eerste seizoen in het profpeloton en had tot dusver nog geen enkele overwinning op de teller. De Nederlander was dan ook één van de minst bekende namen in een kopgroep met mannen als Valverde, Formolo, Martin, Urán, Nibali en Mas.

VERTROUWEN IN SPRINT

Het was wel Bax die won. Hij had duidelijk nog wel wat energie in de tank aan het einde van de wedstrijd. "Ik had Stefano Oldani in de groep achter ons, ik kon me dus sparen. Ik wist dat ik snel was, ik vertrouwde op mijn sprint."

En of dat goed uitdraaide! Al die grote namen verslaan: dat geeft een overwinning toch nog dat tikkeltje extra. "Dit is ook voor mij een verrassing. Dat ik win van deze namen en zo mijn eerste profzege behaal, daar verbaas ik mezelf ook mee."