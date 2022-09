Remco Evenepoel kijkt uit naar vieringen van zondag en moedigt aan om op zijn rode trui te bieden

Zin regenboogtrui heeft meer kleuren, maar ook de rode trui van Remco Evenepoel is de moeite waard. Die komt binnenkort wellicht in de kast van een wielerfan terecht.

Remco Evenepoel belde deze ochtend met Studio Brussel. Niet over de stress voor één of andere koers, niet over de Ineos-geruchten: het kon eens over vrolijke onderwerpen gaan. Zoals zijn trouw die voor de deur staat. "Het is gelukt om een trouwkostuum te kopen, maar de kleur kan ik nog niet zeggen, want als mijn toekomstige meeluistert, dan is het verklapt."

ONDERHOUDEND TRAINEN

Opvallend: Evenepoel is toch ook weer aan het trainen, was op Strava te zien. Nochtans wacht enkel nog Binche-Chimay-Binche, niet meteen de belangrijkste koers van het jaar voor de wereldkampioen. "Ik zou niet graag van bij de start moeten lossen de eerste keer in de regenboogtrui, als ik al een week niet op de fiets heb gezeten. Dus daarom rijd ik onderhoudend."

Zondag gaat het pas echt zijn grote dag worden: Remco wordt ereburger van Dilbeek en zal nadien ook gehuldigd worden in Brussel. "Ik kijk er enorm naar uit, zowel naar het ereburgerschap, als naar het feestje op de Grote Markt."

UNIEKE TRUI

Evenepoel laat ook zijn goed hart nog eens zien, want hij schenkt zijn rode trui als winnaar van de Vuelta weg aan De Warmste Week. "Het is een unieke trui. Ik hoop dat veel mensen interesse tonen." De rode trui van Evenepoel winnen kan door 'REMCO' te sms'en naar 4342.