Remco Evenepoel kijkt uit naar zijn laatste wedstrijd met Iljo Keisse: "Hij heeft een grote invloed op mijn carrière gehad"

Dinsdag is het Binche-Chimay-Binche. Remco Evenepoel zal er de 1e keer zijn regenboogtrui showen. Ook Iljo Keisse staat aan de start.

Het zal dinsdag de laatste keer zijn dat Remco Evenepoel en Iljo Keisse samen een koers rijden. Keisse stopt immers na dit seizoen.

Evenepoel kijkt al naar de wedstrijd uit. "Hij heeft een grote invloed op mijn carrière gehad", vertelde Evenepoel over Keisse. "Hij wees me de weg toen ik prof werd. We zullen volgend seizoen zijn aanwezigheid, wijze woorden en ervaring in het peloton missen."

De andere renners van Quick Step-Alpha Vinyl voor Binche-Chimay-Binche zullen Florian Sénéchal, Stijn Steels, Zdenek Stybar (die in 2014 won), Martin Svrcek en Stan Van Tricht zijn.