Davide Ballerini kon in Coppa Bernocchi nog eens winnen: "Het was geen gemakkelijk jaar"

Davide Ballerini kon in de Coppa Bernocchi zijn tweede overwinning van het seizoen binnen halen.

In de Coppa Bernocchi won Davide Ballerini voor Corbin Strong en Stefano Oldani. Het is zijn tweede overwinning van het seizoen na een rit in de Tour de Wallonie.

“Ik had deze koers twee maanden geleden al met rood aangeduid in mijn agenda. Het was een heel zware koers. Alpecin-Deceuninck viel aan met nog vier lokale rondes te gaan en wij trokken door op drie rondes van het einde”, zei de Italiaan bij Eurosport.

“Het was geen gemakkelijk jaar. Na mijn zege in de Tour de Wallonie voelde ik dat de conditie er was, maar in de Ronde van Burgos kwam ik zwaar ten val. Daar ben ik nooit meer helemaal van hersteld, tot vandaag! Ik heb erg afgezien, maar ben blij dat ik hier nu weer sta.”

Ballerini rijdt donderdag ook de Gran Piemonte in Italië.