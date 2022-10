Mathieu van der Poel maakt uitstapje naar WK gravelrace: "Het is vooral leuk om er bij te zijn"

Na de kater van het WK wielrennen staat Mathieu van der Poel aan de start van het WK gravelrace.

Het WK wielrennen in Australië was de laatste wegwedstrijd van Mathieu van der Poel. Voor hij naar het veldrijden gaat, maakt Van der Poel eerst nog een uitstapje naar de gravelrace.

Van der Poel neemt net zoals Gianni Vermeersch, Greg Van Avermaet, Zdeněk Štybar en Peter Sagan deel aan het eerste WK gravelrace. Dat vindt plaats op 8 en 9 oktober en is 190 kilometer lang. Van der Poel maakt zelfs zijn debuut in een gravelrace.

“Het ook niet helemaal nieuw voor mij. Ik heb vandaag voor het eerst op de gravelbike getraind en het voelt als iets tussen de weg en veldrijden. De aanpassing op de fiets viel me mee. Het is vooral leuk om er bij te zijn. En als het gevoel zondag goed is, gaan we uiteraard ons best doen om het best mogelijke resultaat te behalen”, zegt hij bij Wielerflits.

Na het WK rijdt Van der Poel ook de Serenissima Gravel op 14 oktober. Daarna maakt hij de overstap naar het veldrijden.