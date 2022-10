Tim Wellens maakt vandaag eindelijk toch zijn comeback in Varese

Met een kleine week uitstel moet de comeback van Tim Wellens eindelijk een feit zijn.

Tim Wellens stond even aan de kant met een trainingsachterstand na hartproblemen. In de Tour de l'Ain, de BEMER Cyclassics en de Druivenkoers ging het niet bij Wellens en hij reisde niet af naar Canada.

Normaal gezien had Wellens zijn comeback moeten maken in de Coppa Agostoni vorige donderdag, maar hij startte niet door persoonlijke problemen. Ook in de Coppa Bernocchi maandag kwam Wellens niet aan de start.

In Tre Valli Varesine maakt Wellens dit seizoen toch nog zijn comeback. Zaterdag rijdt hij ook nog zijn de Ronde van Lombardije en op 16 oktober ook nog de Japan Cycling Cup.