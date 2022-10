De Haai van Messina neemt in de Ronde van Lombardije afscheid van het peloton

Na een rijk gevulde carrière neemt een van de grootste renners van zijn generatie afscheid.

Vincenzo Nibali (37) neemt na een carrière van 18 jaar in zijn thuisland Italië afscheid van het peloton. De Ronde van Lombardije op 8 oktober wordt zijn laatste wedstrijd, de koers die hij voor de vijftiende keer zal rijden en zowel in 2015 en 2017 won.

Vincenzo Nibali brak niet meteen door bij de profs, al won hij wel de GP Plouay in 2006. Verder won de Italiaan wel koersen in Italië en Slovenië, maar grote koersen waren daar nog niet bij. De grote doorbraak kwam er in 2010.

De Italiaan won toen zijn eerste rit in een grote ronde. In de Giro won hij de veertiende etappe en hij eindigde ook derde in die Giro. In de veertiende etappe van de Vuelta veroverde Nibali de leiderstrui in de Vuelta en gaf die niet meer af, zijn eerste eindzege in een grote ronde.

In 2013 volgde dan een eerste triomf in de Giro met twee ritzeges en de eindzege. Dan volgde het wat bizarre jaar 2014. Nibali won zes koersen, maar die mogen er wel zijn. Hij werd Italiaans kampioen, won vier etappes in de Tour én pakte de eindzege in de Tour. Nibali domineerde die Tour na het uitvallen van Chris Froome en Alberto Contador.

Het jaar daarna, in 2015 boekt Nibali zijn eerste zege in een monument. Hij wint de Ronde van Lombardije, de wedstrijd die hij ook won in 2017. In 2017 won Nibali ook een tweede keer de Giro en maakte hij de triple compleet met een ritzege in de Vuelta. Hij behoort zo tot de club die een ritzege behaalde in de drie grote rondes.

In 2018 flikte Nibali iets wat niemand ooit verwacht had van hem. Hij viel aan boven op de Poggio en bouwde zijn voorsprong uit in de afdaling. Nibali kon nog net Ewan en Démare afhouden en won zo zijn tweede Italiaanse monument. In zijn laatste Giro dit jaar eindigde Nibali net naast het podium op de vierde plaats.