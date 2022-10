'De Tour de France Femmes 2023 start in Clermont-Ferrand'

De Tour de France Femmes zou in 2023 in Clermont-Ferrand starten. Dat meldt de Franse regionale krant La Montagne.

In 2022 was er opnieuw een editie van een Tour de France voor vrouwen, de Tour de France Femmes. Die ging van start op de Champs-Elysées en eindigde op La Super Planche des Belles Filles. Annemiek van Vleuten won met overmacht.

Er zijn geruchten dat de Tour voor vrouwen in 2023 opnieuw op de Champs-Elysées zou starten, maar de Franse regionale krant La Montagne zegt iets anders. Volgens de krant zou de koers volgend jaar in Clermont-Ferrand in het Centraal Massief starten. De tweede etappe zou eventueel tussen Saint-Genès-Champanelle en Mauriac in de Auvergne plaatsvinden.

Koersdirecteur Marion Rousse zou de afgelopen maanden de Franse stad bezocht hebben. Olivier Bianchi, de burgemeester van Clermont-Ferrand, reageert enthousiast op de mogelijk keuze voor zijn stad: “Gendergelijkheid is een belangrijk onderdeel van ons sportbeleid. We zijn blij dat de Tour voor vrouwen weer op het programma staat en dat onze stad genoemd wordt om het te ontvangen.”

De Tour de France Femmes zal volgend jaar van 23 tot en met 30 juli doorgaan. Het definitieve parcours wordt net als voor de mannen op 27 oktober bekendgemaakt.