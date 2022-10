Shari Bossuyt krijgt Magnus Bäckstedt als ploegleider bij Canyon/SRAM Racing

Magnus Bäckstedt gaat niet aan de slag bij de ploegen van zijn dochters.

Magnus Bäckstedt won in zijn carrière Parijs-Roubaix in 2004 en een rit in de Tour in 1998. Na zijn profcarrière was hij onder meer proftriatleet, werkzaam bij Britse wielerteams en was hij commentator.

Nu keert Bäckstedt dus terug naar het peloton bij de vrouwen. Ondanks het feit dat zijn dochters Elynor (20) en Zoe (18) nu in het profpeloton bij de vrouwen rijden kiest hij toch voor een andere ploeg. Elynor rijdt voor Trek-Segafredo, Zoe rijdt bij EF Education-TIBSCO-SVB.

Maar Magnus Bäckstedt gaat dus aan de slag als ploegleider bij Canyon/SRAM Racing. "Ik kijk er naar uit om deze rol op mij te nemen. Het zijn spannende tijden voor het vrouwenwielrennen, en daar deel van uitmaken maakt me blij en trots."

Bij Canyon/SRAM rijden onder meer de Belgische Shari Bossuyt, de Poolse Katarzyna Niewiadoma en de Amerikaanse Chloé Dygert en de Duitse Lisa Klein.