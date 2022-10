Wereldkampioene Annemiek van Vleuten komt dit jaar nog eens in actie in regenboogtrui

Annemiek van Vleuten komt seizoen toch nog eens in actie. De Nederlandse liep tijdens de Mixed Relay op het WK een breukje op in haar elleboog en werd desondanks toch nog wereldkampioene op de weg.

Van Vleuten lijkt nu toch niet veel last meer te hebben van de elleboog en start dit jaar nog in een koers. In de Ronde van Romandië (7 tot 9 oktober) neemt de Nederlandse voor het eerst deel in haar regenboogtrui.

Van Vleuten wordt zo meteen een van de topfavorieten voor de eindzege. De eerste rit is heuvelachtig met zes klimmetjes. De tweede rit De finishstreep eindigt op de Thyon 2000, na een klim van net geen zeventien kilometer aan 6,7%. De derde rit richting Genève is vlak en wordt wellicht een massasprint.

🌈😊🇨🇭 We're immensely proud to have the rainbow jersey back in the Movistar Team after 3 years, as @AvVleuten will close the Blues' incredible 2022 season at the @TourDeRomandie this weekend



