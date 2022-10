AG2R-Citroën trekt met twee Belgen en Cosnefroy als kopman naar Parijs-Tours

Op zondag 9 oktober wordt Parijs-Tours gereden. AG2R-Citroën neemt twee Belgen mee.

Benoît Cosnefroy, de winnaar van de GP de Québec is de kopman bij AG2R-Citroën. Hij vloog op het allerlaatste moment nog naar Australië om er deel te nemen aan het WK en werd daar 26e. Woensdag werd hij in Tre Valli Veresine nog vijfde.

Cosnefroy koos vorig jaar voor de Ronde van Lombardije en viel toen zwaar. De Italiaanse koers is volgens de Fransman meer voor echte klimmers en dat is minder zijn ding. "Parijs-Tours is voor mij vaak succesvol geweest, met twee keer op het podium in het bijzonder (tweede in 2020, derde in 2018)."

Ook de Belgen Oliver Naesen en Stan Dewulf staan aan de start in Parijs-Tours en hebben daar goede herinneringen aan. Naesen was derde in 2019, Dewulf vierde in 2021. Ook Dorian Godon, Antoine Raugel, Michael Schär, Clément Venturini staan aan de start bij de Franse ploeg.