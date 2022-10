Benjamin Declercq proeft van de overwinning in de Oost-Vlaamse Sluitingsprijs in Zele

Benjamin Declercq heeft de Oost-Vlaamse Sluitingsprijs in Zele op zijn palmares gezet. De overwinning in Zele ging dus toch naar een naam die wel een belletje doet rinkelen in de wereld van het profwielrennen.

De KWB-KAJ prijs, zoals deze wedstrijd ook wel genoemd wordt, is inmiddels uitgegroeid tot een klassieker bij de kermiskoersen. Een gelegenheid ook voor de renners uit de streek om het op te nemen tegen mannen uit de WorldTour. MET DRIE OP PAD Een belangrijke schifting kwam er al toen een kopgroep tot stand kwam waar ook Benjamin Declercq deel van uitmaakte. Een andere bekende naam vooraan was die van de Nederlander Cees Bol. Die was er echter niet meer bij wanneer Declercq met nog twee anderen doortrok. Zijn metgezellen waren Adam Lewis en Nick van der Meer. Uiteindelijk was het Declercq, de man van Arkéa-Samsic, die het kon afmaken. Van der Meer eindigde op de tweede plaats en de Brit Lewis werd derde.