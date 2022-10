De Ketele en collega bondscoach mikken ook zonder Ghys op progressie op WK: "Wennen aan piste van Spelen 2024"

De bondscoaches moeten het op het WK zonder Ghys stellen, maar De Ketele en zijn collega Tim Carswell willen de Belgische ploeg wel weer een stap vooruit zien zetten.

Ook de bondscoaches blikten op een persbabbel in Gent vooruit op het WK baanwielrennen en bespraken de afwezigheid van Robbe Ghys, die ontbreekt door een knieblessure. "Robbe heeft er een schitterend seizoen op zitten en was ook sterk op het EK. Aan de anderen om zich te manifesteren. Dit WK kan een opstapje zijn naar de Spelen", is Kenny De Ketele duidelijk.

Er moet dus één en ander gewijzigd worden. "Hesters zal door het wegvallen van Ghys het omnium rijden. Van Den Bossche vormt een koppel met De Vylder in de ploegkoers. Aan hen om ons aangenaam te verrassen. Bij de vrouwen is Bossuyt net fit na haar val in de Simac Tour. Ik verwacht desondanks veel van haar. Het is de eerste keer dat Bossuyt en Kopecky in de ploegkoers op een groot kampioenschap samen rijden."

Het WK is een belangrijke afspraak op zich, maar is ook een test voor de toekomst. "Op deze piste worden ook de nummers van de Spelen van 2024 afgewerkt. We kunnen zo al een beetje wennen aan die piste. Ik hoop dat we opnieuw progressie maken, dan volgen de resultaten vanzelf."

Ook Tim Carswell wil vooral die vooruitgang zien. "We behaalden al mooie successen op het EK in München. In Saint-Quentin-en-Yvelines spreken we op een WK, dat is nog van een andere orde. Als ik de laatste trainingen bekijk zie ik zeker progressie en die is ook nodig."