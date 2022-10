Ook Nederlander Langeveld stopt met koersen na Parijs-Tours en kan bij huidig team als ploegleider aan de slag

Een resem aan renners stopt na dit weekend met koersen en ook de Nederlander Langeveld houdt het dan voor bekeken.

Wat zijn actieve wielerloopbaan betreft dan toch. De 37-jarige Sebastian Langeveld blijft ook na dit jaar in het wielerwereldje vertoeven. Langeveld gaat volgend seizoen aan de slag als ploegleider bij EF Education-EasyPost, de ploeg waar hij nu zelf nog voor rijdt. Parijs-Tours gaat zondag zijn laatste koers worden als profrenner.

"Ik had altijd het idee om nog één klassieke campagne erbij te doen en te stoppen op de Velodrome van Parijs-Roubaix. Maar de laatste weken zegde mijn gevoel steeds meer op te stoppen", schrijft Langeveld op Instagram hoe hij tot zijn besluit kwam. "Mijn droom was om een Monument te winnen, maar ik kan fier zijn op mijn carrière, met zeges in de Omloop en op het NK en een podiumplek in Roubaix als verwezenlijkingen."

Langeveld reed voor Skil-Shimano, Rabobank en GreenEdge, alvorens in 2014 aan een avontuur te beginnen bij Garmin-Sharp, dat uitgroeide tot het huidige EF. Zijn laatste ploeg bleef hij dus negen jaar trouw en nu wacht het ploegleiderschap. "Ik ga evenveel passie in die rol steken dan ik deed als wielrenner."