Toptalent Zoe Bäckstedt start het veldritseizoen in Ardooie

EF Education-TIBCO-SVB, waar Zoe Bäckstedt voor rijdt, heeft de 1e cross van het seizoen voor de Britse bekendgemaakt. Ze zal in Ardooie voor het eerst aantreden.

Zoe Bäckstedt is bij de vrouwen een van de toptalenten in het wielrennen. Ze werd eind september nog tweevoudig wereldkampioene bij de junioren door iedereen in de wegrit en de tijdrit te overklassen. Ook kroonde ze zich eerder in het jaar tot wereldkampioen veldrijden bij de junioren. Ook reed ze vorig crossseizoen af een toe mee met de profs. Daarin boekte ze al succes door in Essen te winnen.

Ook dit jaar zal Bäckstedt weer het veld induiken. Ardooie zal over 2 weken haar 1e cross worden. Hoe haar programma erna zal uitzien is nog niet duidelijk. EF Education-TIBCO-SVB deelde dat nog niet mee. Wel zal ze "een strategisch programma afwerken". Dat om de balans tussen koersen en rusten te vinden.