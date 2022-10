Ashleigh Moolman-Pasio verpest verjaardagsfeestje van Annemiek van Vleuten in Ronde van Romandië

Op dag twee van de Ronde van Romandië heeft de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio toegeslagen.

De tweede van rit 104,5 kilometer tussen Sion en Thyon 2000 eindigde op boven op de het skistation. De slotklim naar Thyon 2000 was 17,3 kilometer lang en gemiddeld aan 6,7%. De laatste 3,5 kilometer was aan 8,5% gemiddeld.

Georgia Williams en Elise Uijen, de leidster in het bergklassemt, waren de eerste vluchters van de dag. Zij werden op 38 kilometer van de streep gegrepen, op dat moment waren er nog maar zo'n twintig rensters in het peloton.

De kop van de koers werd al maar kleiner en uiteindelijk bleven enkel Ashleigh Moolman-Pasio, Annemiek van Vleuten en Liane Lippert over. Moolman-Pasio en Van Vleuten vielen elkaar om de beurt aan en het was verrassend genoeg Van Vleuten die op 2,9 kilomter van de streep kraakte.

Voor de Zuid-Afrikaanse Moolman-Pasio is het de eerste overwinning van het seizoen en de eerste in de World Tour. Van Vleuten werd, op haar 40ste verjaardag, tweede op 26 seconden. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd derde op 43 seconden. Moolman-Pasio is ook de nieuwe leidster en kan in de slotetappe richting Genève kan ze die normaal niet meer verliezen.