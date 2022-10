Gerben Karstens, 'de clown van het peloton', op 80-jarige leeftijd overleden.

De voormalige Nederlandse renner Gerben Karstens is overleden. Hij won ritten in de drie grote rondes, maar stond vooral bekend als een grappenmaker.

Gerben Karstens (80) was een van de succesvolste renners van Nederland van zijn generatie. In de jaren zestig en zeventig won Karstens zes ritten in de Tour en mocht hij twee dagen de gele trui dragen. Daarnaast won hij maar liefst veertien etappes in de Vuelta. Met ook nog een ritzege in de Giro behoort hij tot het selecte clubje renners met ritzeges in de drie grote rondes. In totaal won hij 45 koersen.

In 1964 pakte Karstens ook goud op de olympische spelen in de ploegentijdrit. Vele renners van zijn generatie zullen Karstens ook kennen vanwege zijn grappen en grollen, en daarom werd hij in het peloton ook de clown genoemd. Hieronder een foto van Karstens die tijdens de koers een krant leest.

Gerben Karstens kreeg enkele weken geleden een herseninfarct. Hij werd 80.