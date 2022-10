Paul Herygers en Bart Wellens in koor: "Te weinig respect voor jongens die nu de cross levendig houden"

Met de Wereldbeker in Waterloo start het crossseizoen zondag echt.

Na enkele crossen in België trekt het veldritcircuit nu richting de Verenigde Staten voor de Wereldbeker crossen in Waterloo en Fayetteville. Veel Europeanen maken die oversteek echter niet omdat het gewoon te duur is en ze geen financiële ondersteuning krijgen.

Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt domineren voorlopig het seizoen. En ook in de Wereldbeker zal dat het geval zijn. Veel mensen kijken echter uit naar de terugkeer van Van der Poel en Van Aert in de cross. Paul Herygers en Bart Wellens vinden dat vooral erg voor de crossers die nu al rijden.

“We moeten stoppen om renners te vergelijke met Wout en Mathieu, die ook op de weg een carrière hebben uitgebouwd. Er zijn veel crossers die het ook geprobeerd hebben, maar weinigen die het kunnen” zegt Bart Wellens in Het Nieuwsblad.

Paul Herygers treedt bij: “Dat vind ik getuigen van weinig respect tegenover de jongens die nu de cross levendig houden. Als straks het wegseizoen stilvalt, dan zal het in eerste instantie toch weer gaan over Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Lars van der Haar. “