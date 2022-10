Tim Merlier wil Alpecin-Deceuninck nog een laatste zege schenken: "Conditie is goed, maar miste vertrouwen"

Tim Merlier rijdt met de Memorial Rik Van Steenbergen zijn laatste koers voor Alpecin-Deceuninck.

Na drie en een half jaar vertrekt Tim Melier eind dit seizoen bij Alpecin-Deceuninck naar Soudal-Quick-Step. Maar in de Memorial Rik Van Steenbergen wil hij nog één keer schitteren voor zijn ploeg.

"Ik wil graag in schoonheid afscheid nemen van de ploeg. Met een overwinning dus. Met onder meer twee Belgische titels en een etappe in zowel de Giro als de Tour was dit tot dusver de meest succesvolle periode als prof".

In de Vuelta lukte het voor Merlier niet, hij werd twee keer derde. "Mijn conditie is echter nog altijd bijzonder goed. Ik miste de voorbije weken een beetje vertrouwen, waardoor die goede vorm nog niet resulteerde in winst, maar zondag ga ik er nog een laatste keer vol voor."