Victor Campenaerts reageert op record van Ganna: "Van Aert en Evenepoel geknipte mannen om afstand te kloppen"

Volgens Victor Campenaerts zouden Van Aert en Evenepoel het nieuwe werelduurrecord van Ganna kunnen kloppen, als ze zich daar op zouden toeleggen...

Campenaerts reageerde bij Sporza op de 56,792 kilometer die Ganna tijdens zijn werelduurrecordpoging aflegde op de piste in Grenchen. "Het is fenomenaal snel, maar ik val niet achterover van deze afstand", aldus Campenaerts, die denkt dat de conditie van Ganna niet top was en de Italiaan in betere vorm nog een straffer resultaat had gerealiseerd.

"Wie deze afstand kan kloppen? Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn de geknipte mannen", stelt Campenaerts zijn hoop op enkele landgenoten om het werelduurrecord te breken. Al is er ook realisme. "Zo'n voorbereiding is bijna onmogelijk om in te plannen in hun drukke kalender."

STERK MIDDENSTUK VAN GANNA

Overigens was Campenaerts wel onder de indruk van Ganna in het middenstuk. Toen begon de renner van Ineos rondjes af te leggen van 15,5 seconden. "Fenomenaal dat hij onder de 16 seconden bleef. Ik kan u verzekeren: dat is razendsnel op een piste."