Cofidis zorgt voor een 5e Belg in de Ronde van Langkawi

In het verre Maleisië gaat de komende 7 dagen de Ronde van Langkawi door, een van de laatste koersen van het seizoen. Toch staan er 5 Belgen aan de start.

Lotto Soudal en Alpecin-Deceuninck maakten eerder al hun selectie voor de Ronde van Langkawi bekend. Zij zorgden er al voor dat er 4 Belgen in Maleisië zullen koersen.

Ook Cofidis pakt een Belg mee. Sander Armée zal kopman Ion Izagirre bijstaan. De Spanjaard is een van de topfavorieten om in Langkawi te winnen. Oorspronkelijk zat ook Max Walscheid in de selectie, maar die moest in laatste instantie door een coronabesmetting afhaken. Zo staat Cofidis maar met 5 renners aan de start.