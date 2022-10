De namen voor de Kristallen Zweetdruppel zijn bekend

Het einde van het wielerseizoen komt dichterbij. Traditioneel vallen er dan heel wat prijzen uit te delen.

Het Laatste Nieuws pakt sinds 2005 ieder jaar uit met de Kristallen Zweetdruppel. Die beloont de beste Belgische helper van het voorbije wielerjaar.

In 2022 zijn er 3 genomineerden van Quick Step-Alpha Vinyl. Ilan Van Wilder, Pieter Serry en Louis Vervaeke worden beloond voor hun harde werk voor onder meer Remco Evenepoel. Ze reden kilometers op kop in de Vuelta en deden ook voortreffelijk werk in Luik-Bastenaken-Luik. Serry was er ook bij in de Clasica San Sebastian.

Ook Jumbo-Visma heeft 2 genomineerden. Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot hielpen mee aan de successen in het voorjaar en ook in de Tour reden ze veel op kop. Het leverde de gele trui en de groene trui op.

Jasper De Buyst is de laatste genomineerde. In het voorjaar kende hij nog pech, maar hij piloteerde Arnaud De Lie naar heel wat zeges dit jaar. Ook kende hij een belangrijk aandeel in de zeges van onder meer Victor Campenaerts en Caleb Ewan.