Na de overwinning in Waterloo gaan Eli Iserbyt en Fem van Empel per auto naar de volgende wereldbeker

Na de wereldbeker in Waterloo volgt de volgende al een week later in Fayetteville. De meeste teams leggen de afstand met het vliegtuig af, maar bij Pauwels Sauzen-Bingoal kiezen ze voor de auto.

De reis van Waterloo naar Fayetteville per auto neemt zonder ongelukken al snel 12 uur in beslag. Een heuse roadtrip dus voor Pauwels Sauzen-Bingoal. "Vorig jaar namen we net als de andere teams het vliegtuig, maar dan ben je ook bijna even lang bezig als met de auto", vertelde Fem van Empel aan Wielerflits. "Je hebt ook nog de reis naar het vliegveld en je moet ook nog lang wachten."

Eli Iserbyt legde het plan uit: "We zijn van plan om in 2 delen de afstand te overbruggen. Op de 1e dag zullen we het langste stuk doen. Dan gaan we overnachten en volgt er nog het laatste deel. We gaan met 2 auto's. Ik zit bij Michael Vanthourenhout in de auto. Van Empel gaat samen met Denise Betsema en 2 verzorgers gaan de auto's besturen."