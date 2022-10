Van der Poel heeft er opnieuw een WK-medaille bij: "Het hoogst haalbare, op het einde goede beslissing genomen"

WK-medailles uit het veldrijden heeft Mathieu van der Poel al bij de vleet. Nu heeft hij er ook één van het WK gravel erbij.

Van der Poel is op het WK gravel in Italië immers derde geworden. "Dit was het hoogst haalbare. Het was tactisch een moeilijke wedstrijd. Gianni Vermeersch en Oss reden weg en het was heel snel duidelijk dat die voor de overwinning gingen rijden. Ik heb nadien het hoogst haalbare eruit gehaald met die derde plaats."

Ik werd niet slechter op het einde

Mooi dat VDP zich nog zo wilde smijten in deze discipline, na een wegseizoen die voor hem de nodige moeilijkheden meebracht. Hoe was het gevoel op de fiets? "Ik had zeker niet het gevoel dat ik wilde, maar ik werd ook niet slechter op het einde. Ik wou wel blijven rijden."

Het ging dan nog tussen hem en Greg Van Avermaet voor de laatste podiumplaats. "Op het einde heb ik nog een goede beslissing genomen en daardoor ben ik nog derde geworden."