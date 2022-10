Aangezien hij nu toch in Veneto is: Mathieu van der Poel rijdt dit jaar nog een Italiaanse wegkoers

Voorbije zondag deed Mathieu van der Poel mee aan het WK gravel met aankomst in Veneto. De Nederlander werd knap derde in de eerste editie van zo'n WK. Van der Poel is het koersen zeker nog niet beu dit jaar en voegt nog een wegkoers toe aan zijn wielerseizoen.

De Ronde van Veneto staat ook nog op het programma: een eendagskoers die op woensdag 12 oktober doorgaat. En Van der Poel zal daar dus aan de start verschijnen. "Een kleine verrassing voor jullie", zo omschrijft zijn ploeg Alpecin-Deceuninck het op sociale media.

Nearly approaching the final of our Italian adventure, with @GirodelVeneto tomorrow. Here is our line up, and we have a small surprise for you… @mathieuvdpoel is also joining the team! 💥#AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/W1mLcsgUKv