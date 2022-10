BikeExchange-Jayco ziet trouwe luitenant na negen jaar dan toch andere oorden opzoeken

Vanuit de ploeg is er nog geen officiële communicatie, maar Damien Howson heeft op sociale media gemeld dat er een einde komt aan zijn periode bij BikeExchange-Jayco. Howson is een 30-jarige Australiër die in 2013 voor de ploeg begon te koersen, toen die nog Orica-GreenEdge heette.

Datzelfde jaar werd hij wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Bij de profs won Howson de Herald Sun Tour, Ronde van Tsjechië en Ronde van Hongarije. Die latste rittenkoers zette hij dit seizoen nog op zijn palmares, maar nu scheiddn dus de wegen van hem en BikeExchange.

Off season has arrived and with it comes an end to 9 years with @GreenEDGEteam. Its been an incredible journey, so many amazing memories and with it been fortunate enough gain so many life long friendships. See you on the road in 2023 pic.twitter.com/qUfvORZ9mp