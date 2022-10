Tadej Pogačar snoepte met overwinning in Ronde van Lombardije titel van zegekoning af van Remco Evenepoel

Het wielerseizoen loopt op zijn laatste benen en heel wat toppers hebben al een punt achter hun seizoen gezet.

Na het WK heeft Tadej Pogačar nog een Italiaans hoofdstuk aan zijn seizoen gebreid en dat levert hem ook het meeste aantal overwinning op dit seizoen. Met zijn overwinningen in Tre Valli Varesine en de Ronde van Lombardije zette hij zijn teller dit seizoen op 16, één overwinning meer dan Remco Evenepoel.

Tadej Pogačar begon zijn seizoen met twee overwinningen en de eindzege in de UAE Tour, daarna de Strade Bianche. Ook in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Slovenië boekte hij twee ritoverwinningen en pakte de eindzege. Met nog drie ritzeges in de Tour, de GP van Montréal en de twee Italiaanse koersen eindigt hij dus op 16 overwinningen.

Remco Evenepoel eindigt dus op twee met 15 overwinningen, maar won onder meer wel Luik-Bastenaken-Luik, de Clásica San Sebastián, twee ritten en de eindzege in de Vuelta en het WK. Fabio Jakobsen eindigt het seizoen met 13 overwinningen. Met Wout Van Aert, Jasper Philipsen en Arnaud De Lie staan nog drie Belgen in de top tien. Zij hebben elk negen overwinningen.