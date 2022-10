🎥 Bekijk nog eens hoe Gianni Vermeersch naar wereldtitel en Van der Poel naar podiumplek reed op WK gravel

U heeft ongetwijfeld meegekregen dat Gianni Vermeersch de wereldtitel en Mathieu van der Poel een podiumplek veroverde op het WK gravel.

Mogelijk heeft u ook al beelden gezien van dat WK in een nieuwsoverzicht of u moest ze online al echt zelf gaan opzoeken. Een live-uitzending op televisie, zoals we gewend zijn bij de grote wielerafspraken, was er in Vlaanderen nog niet bij.

Toegang tot extra beelden is dus zeer welkom. De UCI heeft inmiddels de officiële samenvatting van het WK gravel op zijn YouTube-account geplaatst. Zo is het mogelijk om nog eens te herbeleven hoe Gianni Vermeersch de wereldtitel pakte.

Aan het einde van de video is ook nog een korte reactie te zien van de eerste wereldkampioen gravelracen. Het lijdt geen twijfel dat Vermeersch deze dag voor eeuwig zal koesteren.