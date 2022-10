Britse sprinter 2 jaar langer bij Arkéa-Samsic: "Het gevoel dat ik vooruitgang blijf boeken"

Daniel McLay heeft bij Arkéa-Samsic met 2 jaar verlengd. Hij rijdt al 3 jaar voor het team.

Dit jaar sprintte Daniel McLay verschillende ereplaatsen bijeen. Hij werd 4e in Kuurne-Brussel-Kuurne, 7e in de Scheldeprijs en 3e in een rit in de Vuelta.

De Britse sprinter rijdt al 3 jaar voor Arkéa-Samsic en daar zijn ze tevreden over zijn prestaties. McLay verlengde zijn contract met 2 jaar.

"Ik ben blij dat ik kon verlengen", vertelde McLay. "Vooral omdat de ploeg een WorldTour-programma gaat mogen rijden. Voor mij is dat niet nieuw, omdat ik in het verleden al op dat niveau mocht rijden." McLay reed 2 seizoenen voor EF Education.

"Ondertussen heb ik ook mijn plaats bij Arkéa-Samsic kunnen vinden. Ook de kasseiklassiekers in Frankrijk en België spreken me aan. Individueel en collectief heb ik hoge ambities, wat ik afgelopen seizoen ook heb kunnen tonen", besloot McLay.