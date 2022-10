Evenepoel over wat hem boeit en niet: de Ronde misschien, Roubaix niet en 'missie Tour de France' zeker wél

Dat Evenepoel een grote ronde kan winnen, weten we nu al. De 'missie Tour de France' is vanaf nu prioriteit nummer één als het over de toekomst gaat. De Tour winnen, is de ultieme droom.

Dat maakt Evenepoel duidelijk in het dubbelinterview met hem en Dirk De Wolf in HLN. "De missie 'Tour de France' krijgt vanaf nu prioriteit. Op en dag wil ik daar winnen, dat is de ultieme droom. Wat een tussenstation in 2023 niet uitsluit." Eerder beschreef Evenepoel al hoe hij aankijkt tegen de keuze voor Giro of Tour. Dat kunt u HIER nog eens lezen.

Er is een heldere reden waarom Evenepoel van in het begin van zijn carrière zo inzet op het rondewerk. "Het is zoals destijds op school: ik werk alleen hard voor de dingen die me echt interesseren - talen en LO toen. Reden waarom het daar niet zo goed lukte en in de koers wel. Al zijn er dus ook nu dingen die me niet aanspreken. Over kasseien rijden, bijvoorbeeld."

Ik vind de Ronde van Vlaanderen voor Remco gemaakt

Een voorbeeld? "Parijs-Roubaix boeit me op dit moment niet. Dus wil ik er tot nader order geen 'effort' voor doen." Een andere koers over kasseien ligt Evenepoel wel als gegoten, oppert De Wolf. "Ik vind de Ronde voor Remco gemaakt. Als één renner in de finale die wattages kan trappen op Kwaremont en Paterberg, dan hij wel. Maar nu nog niet. Over een jaar of drie, vier. Als hij fysiek en mentaal nog sterker zal zijn."

Eerst toch maar in he rondewerk alles proberen af te vinken, blijft Evenepoel bij zijn standpunt. "Eerst probeer ik de Tour te winnen. Daarna zien we wel."