Te noteren in de agenda: datum voor Ronde van Vlaanderen in 2023 is bekend



Foto: © photonews

Stilaan gaan we al denken aan het wegseizoen van 2023 en de Ronde van Vlaanderen zal ook dan weer één van de grote afspraken zijn uit het voorjaar. Het is ook reeds bekend op welke datum precies de volgende editie van de Ronde van Vlaanderen zal doorgaan. Dat zal op 2 april 2023 zijn, zo meldt de organisatie. Dit jaar ging Vlaanderens Mooiste door op 3 april. Binnen een klein half jaar zal in de Ronde gestreden worden om de opvolger te worden van Mathieu van der Poel. "Hou 2 april vrij in je kalender zodat je volgend jaar geen seconde moet missen van Vlaanderens Mooiste", zo komt de organisatie met een gouden raad. Via een link op de website van Flanders Classics kan je overigens al de volledige kalender met Vlaamse voorjaarsklassiekers downloaden en toevoegen aan jouw persoonlijke kalender. Add it to your personal agenda 👉 https://t.co/RkimzwhNuH — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) October 12, 2022 Op deze manier biedt Flanders Classics alle belangrijke data uit het Vlaamse voorjaar nu al in uw agenda te noteren.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur