Corné van Kessel een week na sleutelbeenbreuk alweer op de fiets

Vorige week woensdag brak Corné van Kessel zijn sleutelbeen op training. Hij werd direct geopereerd en startte aan zijn revalidatie.

Een week later zit Van Kessel al een eerste keer opnieuw op zijn fiets. Dat postte zijn team op hun sociale media.

Na zijn sleutelbeenbreuk verwachtte zijn team Tormans CX dat Van Kessel vier tot zes weken out zou zijn. Hij keert misschien toch sneller terug in het veld.

Corné van Kessel is back on the bike less than a week after breaking his collarbone 💪😃 pic.twitter.com/cyQQxaxFPi