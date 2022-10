Gilbert won vijf keer een Monument, welk van die zeges was het meest speciaal? "De druk steeg dag na dag"

De terugblik op de carrière van Philippe Gilbert gaat voort. Vijf keer kon Phil juichen in een 'Monument'. Is er één van die zeges die net nog een tikkeltje mooier is dan de andere?

Philippe Gilbert vertelde al dat wereldkampioen worden in 2012 het grootste hoogtepunt was uit zijn loopbaan. Dat kunt u HIER nog eens lezen. Maar welke van zijn overwinningen in monumenten koestert hij het meest? "Dan moet ik toch Luik-Bastenaken-Luik zeggen. Ik hou van de regio daar."

EXCEPTIONELE TIEN DAGEN

Het was in zijn boerenjaar 2011 dat Gilbert ook in Luik-Bastenaken-Luik onklopbaar was. "Ik had al onder meer de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race gewonnen", herinnert Gilbert zich nog. "Het was een exceptionele tien dagen. Dat was heel intens."

Door al die overwinningen eerder in het seizoen, keek zowat heel wielerminnend België uit naar een zege van Gilbert in zijn eigen streek. "De verwachtingen waren enorm groot. De druk steeg dag na dag, dat kon ik wel voelen. Leuk als je het dan kan afmaken met winst."