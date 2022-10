Kristen Wild veilt regenboogtrui voor voormalig koppelgenote en revaliderende Amy Pieters

In 2019, 2020 en 2021 werden Kirsten Wild en Amy Pieters wereldkampioen ploegkoers. Niet lang na die laatste wereldtitel raakte Pieters betrokken bij een ernstig ongeval op training en belandde ze in een coma.

Pieters is nog altijd aan het revalideren en Wild wil haar dan ook een financieel duwtje in de rug geven met het veilen van één van haar regenboogtruien. Die is ondertekend door Pieters zelf, maar ook door Lotte Kopecky, Filippo Ganna en alle andere wereldkampioenen van 2021.

"Om Amy verder te kunnen helpen in haar revalidatieproces is enorm veel steun van kundige en lieve mensen nodig, maar natuurlijk ook veel geld. Door het shirt te veilen dat Amy en ik, en alle andere wereldkampioenen van 2021, signeerden bij de podiumceremonie hopen we Amy weer een klein stapje verder te helpen", zegt Wild zelf.

This jersey is what it’s all about 🌈. You can do a bid on https://t.co/PvD2RYNHEi or do another (smaller) donation to raise money for Amy’s revalidation. pic.twitter.com/EVj815CvD8