Movistar blijft winnen: Colombiaanse klimmer is de beste bergop en slaat dubbelslag in Ronde van Langkawi

Movistar zit in een goede periode waarin het vaak kan winnen. In de Ronde van Langkawi gaat het verder op dat elan.

Onlangs waren er nog de zeges van Mas in de Giro dell'Emilia en van García Cortina in de Gran Piemonte. Ook Iván Sosa doet mee aan het feestje: de Colombiaan was de sterkste in de belangrijke bergrit naar Genting Highlands in de Ronde van Langkawi. Sosa is meteen ook de nieuwe leider.

Op een lange beklimming gooide Sosa zijn kaarten op tafel, net als Hugh Carthy van EF Education-EasyPost. Zo waren twee grote kanshebbers op de ritzege meteen samen vertrokken. Eerst kon Zetis van Astana nog wel aansluiten, maar die moest er later opnieuw af.

In de slotkilometers pakte Sosa nog eens uit met een demarrage en die was er voor Carthy te veel aan. Sosa on met 19 seconden voorsprong op de Brit. Ze worden ook de nummers 1 en 2 in het klassement. In de stand is de bonus van Sosa op Carthy 23 seconden.