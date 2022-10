Remco Evenepoel wint zijn 2e Kristallen Fiets en denkt al aan 2023

Remco Evenepoel won voor de 2e keer de Kristallen Fiets. Na zijn uitreiking keek hij ook al naar 2023.

In 2022 won Remco Evenepoel zijn 2e Kristallen Fiets. Een bekroning voor zijn mooie jaar, nadat hij Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en het WK had gewonnen. Maar 2023 zal er anders uitzien.

Evenepoel zal in 2023 de Giro of de Tour rijden. Het oorspronkelijke was om de Giro te rijden, maar ze wachten nog de parcoursen van beide grote rondes af. Het zal onder meer afhangen van de tijdritkilometers. Dat vertelde Evenepoel aan Het Nieuwsblad. De Vuelta zal hij sowieso niet rijden.

Het WK valt er te kort op de Vuelta en Evenepoel wil zich vooral op het WK focussen. Hij wil het WK tijdrijden graag afvinken. Nadien is er ook nog de Ronde van Lombardije. Daarvan zal hij eventueel ook nog een doel maken.