📷 Gianni Vermeersch toont in de Serenissima Gravel voor de 1e keer zijn regenboogtrui

Gianni Vermeersch zal niet lang moeten wachten om de 1e keer zijn regenboogtrui van het gravelracen te tonen. Hij staat aan de start van de Serenissima Gravel. Ook zijn ploegmaat Mathieu van der Poel staat aan de start.

Look what has arrived from @Kalas_cc just on time for @GVermeersch to start tomorrow's #SerenissimaGravel race! 🤩 #AlpecinDeceuninck

Ook Florian Vermeersch, Victor Verschaeve en Harry Sweeny zullen aan de start staan. Ludovic Robeet en Louis Blouwe zijn ook van de partij. Vorig seizoen won Alexey Lutsenko. Hij is er dit jaar niet bij.

We're changing our road @Ridley_Bikes for gravel bikes as three of our guys will be at the start of the #SerenissimaGravel event tomorrow 🇮🇹



Have fun @FlorianVermeers, @harry_sweeny and @VerschaeveV 😃