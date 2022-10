Aike Visbeek: "De deur staat nog altijd open voor Tom Dumoulin bij Intermarché-Wanty-Gobert"

De Belgische houdt de deur open voor de recent gestopte Nederlander.

Tom Dumoulin laste vorig jaar al een pauze in en kwam pas in juni terug in actie. Half augustus hing hij zijn fiets definitief aan de haak op 31-jarige leeftijd.

Aike Visbeek, performance manager bij de Intermarche-Wanty-Gobert, en Tom Dumoulin kennen elkaar nog van bij Sunweb en Visbeek hoopt Dumoulin nog altijd bij het team te halen.

"Hij weet dat we geïnteresseerd zijn in zijn kennis, maar eerst neemt hij de tijd om uit te zoeken wat hij met zijn leven wil doen. Dat is waar de situatie voor nu is. Hij moet eerst zijn eigen beslissingen nemen", zegt Visbeek bij VeloNews.

"Het is duidelijk dat hij uit een intens seizoen komt en in de eerste plaats moet hij zijn energie terugkrijgen. Hij is er nog niet. Hij houdt van fietsen en het heeft hem veel gebracht, maar hij heeft een intens leven geleid. Het is dus belangrijk dat hij wat afstand krijgt. De deur blijft absoluut open", zegt Visbeek nog.