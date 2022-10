De CEO van Dstny spreekt zich uit over de identiteit van Lotto-Dstny

Vanaf 2023 heet Lotto Soudal Lotto-Dstny. Daan De Wever, de CEO van Dstny, praatte bij Het Nieuwsblad over de identiteit van de ploeg.

Daan De Wever, CEO van Dstny, heeft stijle ambities met Lotto-Dstny vanaf 2023. Daarbij is ook de identiteit van de ploeg belangrijk. Volgens De Wever was die de voorbije jaren vervaagd. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij waarvoor de ploeg in de toekomst zal moeten staan.

Lotto-Dstny moet volgens De Wever zoals RC Genk in het voetbal worden. Een ploeg met veel eigen jeugd, maar die ook wint. En dat met een professionele werking. Budgettair blijven ze een middenmoter, maar als een renner vertrekt, moet dat volgens De Wever op het moment zijn dat die zijn top heeft bereikt.

Ook wil De Wever dat Lotto-Dstny in de WorldTour zal winnen. Veel koersen in Vlaanderen winnen, vindt hij ook tof. Maar hij is ook CEO van een internationaal bedrijf. Hij heeft er alle vertrouwen in dat die ambitie zal lukken.