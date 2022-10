Gianni Vermeersch derde in eerste wedstrijd in regenboogtrui, Florian Vermeersch wordt vierde

In zijn eerste wedstrijd in de regenboogtrui is Gianni Vermeersch derde geworden.

Na zijn wereldtitel vorige week zondag in Veneto stond Gianni Vermeersch voor het eerst aan de start in zijn regenboogtrui. Ook Mathieu van der Poel, Florian Vermeersch en Victor Verschaeve waren van de partij in de Serenissima Gravel

Vermeersch moest dus vrede nemen met de derde plaats. De Zwitser Robin Froidevaux won de wedstrijd, de Let Emīls Liepiņš van Trek-Segafredo werd derde. Florian Vermeersch werd mooi vierde in de gravelwedstrijd.