Mathieu van der Poel hielp ondanks val Gianni Vermeersch aan derde plaats in Serenissima Gravel

Gianni Vermeersch reed zijn eerste wedstrijd in de regenboogtrui.

Na zijn overwinning in het WK gravel vorige week zondag in Veneto reed Gianni Vermeersch zijn eerste wedstrijd in de regenboogtrui. Samen met de derde van dat WK, Mathieu van der Poel, maakten ze er een attractieve wedstrijd van.

“Mathieu en ik hebben samen koers gemaakt, waarna we redelijk snel de leiding namen met een grote groep. Halfweg koers moest ik die inspanningen wel een beetje bekopen. Ik werd verrast door een demarrage en was bang dat ik in een verloren positie reed. Met de regenboogtrui om de schouders wilde ik echter terugvechten”, zei Vermeersch achteraf.

Van der Poel zelf viel nog en kon nadien niet meer meestrijden voor de overwinning. Hij hielp daarna Vermeersch aan de derde plaats en werd zelf nog achtste. De Zwitser Robin Froidevaux pakte de overwinning. “Het is super om de Italiaanse trip zo te beëindigen”, besluit Vermeersch.