Michel Wuyts ziet ondanks wereldtoppers Van Aert en Evenepoel groot probleem voor Belgisch wielrennen

Het was een fantastisch jaar voor het Belgische wielrennen. En toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn volgens Michel Wuyts.

Wout van Aert won de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Bank Classic, drie ritten in de Tour, de groene trui, twee ritten in de Dauphiné en de Bretagne Classic. Remco Evenepoel won Luik-Bastenaken-Luik, de Clásica San Sebastian, twee ritten en de eindzege in de Vuelta, brons op het WK tijdrijden en goud in de wegrit.

Je zou denken dat het niet beter kan voor het Belgische wielrennen. Toch denkt Michel Wuyts daar anders over. Volgens hem heeft België een probleem wat betreft de kasseiklassiekers. België heeft daar enkel Wout Van Aert, daar onder wordt het al zoeken.

In de Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix stonden wel vier Belgen in de top tien en Dylan Teuns werd zesde in de Ronde, maar echt dicht kwamen ze niet bij de zege. Jasper Stuyven zou volgens Wuyts de man moeten zijn na Van Aert, hij eindigde wel in de top tien van Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix, maar het echt waarmaken lukt niet.

"Als Van der Poel, Van Baarle en Pogańćar uitpakken, kan België zonder Van Aert alleen inpakken", stelt Wuyts bij HLN.