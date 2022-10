'Seizoensdebuut van Shirin van Anrooij in de cross bekend'

Na het wegseizoen duikt Shirin van Anrooij het veld in. Dat zou volgens Wielerflits in Ardooie zijn.

Ardooie wordt de 1e cross van Shirin van Anrooij voor haar nieuwe veldritseizoen. Dat meldde Wielerflits. De wedstrijd in Ardooie is een wedstrijd van C2-niveau. Vorig seizoen won Alicia Franck daar. Van Anrooij reed niet mee.

Voor van Anrooij zal het in Ardooie haar 1e cross sinds het WK in Fayetteville zijn. Toen pakte ze bij de beloften zilver. Puck Pieterse pakte het goud weg. Een paar maanden eerder was het op het EK op de VAM-berg omgekeerd. Van Anrooij won voor Pieterse.