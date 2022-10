Alec Segaert wint de Chrono des Nations voor beloften, Ellen van Dijk wint bij de vrouwen, Stefan Küng bij de mannen

Op het einde van het seizoen was het in de Vendée nog tijd voor de Chrono des Nations.

Bij de beloften won Alec Segaert. Hij was een klasse sterker dan Søren Wærenskjold en Pierre Thierry.

🇫🇷 #ChronodesNationsU23



The European stars shine at the @ChronoNations 🤩



🥇 @SegaertAlec

🥈 Søren Wærenskjold (+42")

🥉 Pierre Thierry (+1'38")



📸 @ChronoNations pic.twitter.com/tGgkLu1UG1