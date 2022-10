Marc Hirschi wint de Veneto Classic na een dominante wedstrijd van UAE

Marc Hirschi heeft de Veneto Classic gewonnen. Hij kwam solo aan en won voor ploegmaat Davide Formolo.

Het Italiaanse wielerseizoen werd afgesloten met de Veneto Classic. Het vertrek was in Treviso om daarna naar het noorden van de Povlakte te trekken en de zuidelijke uitlopers van de Alpen op te zoeken. Officieel stonden 8 beklimmingen op het menu, maar in de praktijk waren er dat meer. De laatste klim was op een kleine 10 km van de streep. De finish lag in Bassano del Grappa.

De vlucht van de dag bestond uit 5 renners. Zij kregen zo'n 4 minuten van het peloton, waar Team UAE Emirates met thuisrijder Matteo Trentin controleerde.

De finale werd ingeluid toen een interessante groep met Davide Formolo, Florian Vermeersch, Marc Hirschi en Stefano Oldani vertrok. Even later kwam Trentin aansluiten. Nadien deden enkele renners, waaronder Diego Ulissi, hetzelfde.

Op de laatste klim die overigens onverhard was, versnelde Nicola Conci. Formolo sloot even later aan en ook Hirschi maakte de aansluiting. In de afdaling sloeg Hirschi een gat en daarna reed Formolo ook bij Conci weg. Formolo ging nog op zoek naar Hirschi, maar die hield stand en won. Formolo was 2e en Conci 3e. Vermeersch werd uiteindelijk 17e.