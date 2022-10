Derde ritzege voor Alpecin-Deceuninck in Maleisië in rit die nog eens wordt gereden door overstromingen

In de Tour de Langkawi heeft Sjoerd Bax Alpecin-Deceuninck een derde ritzege bezorgd.

De zevende etappe werd voor de start nog geschrapt door hevige overstromingen. Er werd dan maar uitgewerken naar het parcours van de etappe van morgen, die nu twee keer zal gereden worden. In en rond Kuah moesten zo'n 107 kilometer worden afgelegd met in de plaatselijke ronde nog drie keer een beklimming van 1 kilometer aan 6,7%.

Het peloton bleef lang samen, maar uiteindelijk ontstond er wel een kopgroep van drie renners. De Zuid-Afrikaan Willie Smit, de Spanjaard Adrià Moreno en de Filipijn Nichol Blanca Pareja. De Nederlander Sjoerd Bax van Alpecin-Deceuninck kwam nog aansluiten. De Filipijn moest lossen en de drie overige renners in de kopgroep zouden sprinten voor de overwinning.

Sjoerd Bax was daarin de snelste, voor Smit en Moreno. Het is voor Alpecin-Deceuninck al de derde zege in Maleisië na de ritwinst van Mareczko en Tamininaux. Bax verhuist volgend seizoen wel naar UAE Team Emirates. De Colombiaan Sosa blijft leider.

Stage 7 uphill finish cancelled in Langkawi.



We will race the course of stage 8 tomorrow https://t.co/NwIr5Ojl4J — José Been (@TourDeJose) October 16, 2022