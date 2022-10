Quinten Hermans duikt deze week een eerste keer het veld in Kermiscross Ardooie

Na de Ronde van Lombardije zat het wegseizoen van Quinten Hermans er op, nu begint zijn veldritseizoen.

Quinten Hermans begint deze week aan zijn laatste maanden bij Intermarché-Wanty-Gobert of Tormans Cyclo Cross Team in het veld. Vanaf 1 januari rijdt hij voor Alpecin-Deceuninck.

In de kermiscross in Ardooie komende donderdag duikt Hermans een eerste keer het veld in. Naast Hermans staan onder andere ook Laurens en Dieter Sweeck, Jens Adams, Daan Soete en de Spanjaard Felipe Orts aan de start.

Ook bij de vrouwen staan twee nieuwkomers die voor het eerst aan de start van een veldrit na hun wegcampagne. Fenomeen Zoe Bäckstedt en de Nederlandse Shirin Van Anrooij. En ook Alicia Franck maakt haar rentree.