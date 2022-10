Contractnieuws: Cofidis en Bahrein komen met contractverlengingen, AG2R geeft 19-jarige stagiair een kans

Er worden steeds meer contracten afgesloten voor 2023. Bij Cofidis, Bahrein en AG2R valt er wat dat betreft nieuws te rapen.

Laat ons beginnen bij Cofidis: dat heeft een akkoord bereikt over een contractverlenging van één jaar met José Herrada (foto) en Eddy Finé. Voor Herrada is het wel de laatste keer dat hij zijn handtekening onder een nieuw contract heeft gezet. De 37-jarige Spanjaard begint in januari aan zijn laatste seizoen als prof. De 24-jarige Fransman Finé daarentegen heeft nog een hele toekomst in de koers voor zich.

Bij Bahrein Victorious gaan ze ook nog langer door met een ervaren kracht. Kamil Gradek reed dit jaar voor het eerst in het truitje van Bahrein. Ook in 2023 en 2024 zal de 32-jarige Pool deel uitmaken van de ploeg. Gradek veroverde dit jaar zilver op het Pools Kampioenschap tijdrijden.

STAGIAIR GAUTHERAT WORDT PROF

Bij AG2R Citroën is het dan weer een jong talent die een volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten. De 19-jarige Pierre Gautherat loopt al sinds augustus stage bij de Franse formatie. Gautherat heeft nu ook een profcontract kunnen tekenen tot 2024.