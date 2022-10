Thomas De Gendt heeft er nog zin in en trekt op zijn laatste koersdag van 2022 in de aanval

De Gendt was al een opvallende naam in de selectie van Lotto Soudal voor de acht dagen lange rittenkoers over Maleisische wegen. Daar zijn ze inmiddels ook toe aan de laatste etappe: een rit van 115,9 kilometer in en rond Kuah.

Voor Lotto Soudal is het de allerlaatste wedstrijddag in 2022. Dat heeft eeuwige aanvaller Thomas De Gendt niet tegengehouden om voor het offensief te kiezen. De Gendt kreeg drie metgezellen mee: de Duitser Jason Osborne van Alpecin-Deceuninck, de Fransman Hugo Toumire en de Oekraïner Anatoliy Budyak.

🇲🇾 #PETRONASletourdelangkawi2022



What better way to end the season than a day in the breakaway, right @DeGendtThomas? 😃 https://t.co/SzOdwVfnIL